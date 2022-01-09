اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 02:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون اليوم امتحان المستوى الرفيع

الأحد، 09 يناير 2022 02:00 ص
طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون اليوم امتحان المستوى الرفيع وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية ، بمدارس اللغات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة مادة المستوى الرفيع على مدار يومى الأحد 9 والاثنين 10 يناير الجارى، على أن تنطلق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية يوم 29 حتى 3 فبراير المقبل.
 
وشدد مديرية التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.
 
وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أكدت أن الامتحانات توقفت أيام 6و7و8 يناير سبب أعياد الميلاد ويوم 19 يناير عيد الغطاس، والخميس 27 يناير عيد الشرطة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.
 
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

امتحان المستوى الرفيع

امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: أسئلة امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية مختلفة من محافظة لأخرى

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:00 ص

تعرف على استعدادات "التعليم" لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بأسوان

الإثنين، 03 يناير 2022 09:29 م

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 02 يناير 2022 12:00 ص

10 معلومات عن امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:00 ص

9 معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:00 ص

غلق باب تحرير استمارات الشهادة الإعدادية الأزهرية إلكترونيا ويدويا غدا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة