طقس الغردقة .. اختفاء أشعة الشمس وهدوء في حالة البحر .. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، صباح اليوم الأحد، فيديو مباشر لرصد حالة الطقس فى مدينة الغردقة ومدن محافظة البحر الأحمر، حيث شهدت سماء الغردقة غيوم ركامية كثيفة مع اختفاء أشعة الشمس.

كما شهدت محافظة البحر الأحمر هدوء فى حالة البحر الأحمر، حيث إن شهدت الرحلات البحرية صباح اليوم حالة من الرواج السياح مع إبحار أعداد كبيرة من اللنشات السياحية المختلفة إلى الجزر المختلفة ومواقع الغوص.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في وقت سابق اليوم الأحد، عن تداول 488 طن بضائع عامة ومتنوعة و196 شاحنة و 32 سيارة ملاكى و 27500 طن فوسفات، حيث شملت حركة الصادرات 151 شاحنة و 20 ملاكى وتصدير 27500 طن فوسفات إلى الهند .

كما شملت حركة الواردات 488 طن بضائع عامة و 45 شاحنة و 12 ملاكى ويتواجد 11 سفن على أرصفة الموانئ، غادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 71 شاحنة و 2 ملاكى والسفينة دليلة بحمولة 80 شاحنة و 18 ملاكى .

كما غادرت الميناء السفينة PROFESSOR WENGER بحمولة 27500 طن فوسفات متجهة إلى الهند، فيما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 488 طن و1 ملاكي، كما استقبلت ميناء الغردقة السفينة القاهرة قادمة من ضبا السعودية بحمولة 11 ملاكى.