طقس الخليج.. غائم فى السعودية والإمارات ومعتدل فى الكويت

كتب أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الأحد، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودية ، ان تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية خفيفة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على اجزاء من تلك المناطق والمنطقة الشرقية .كما تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية على منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية والجوف ليلاً تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارات أن يكون الطقس اليوم الأحد صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 قد تصل إلى 30 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:35 والمد الثاني عند الساعة 07:10 والجزر الأول عند الساعة 11:45 والجزر الثاني عند الساعة 00:03 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:15 والمد الثاني عند الساعة 02:59 والجزر الاول عند الساعة 09:19 والجزر الثاني عند الساعة 20:17.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الاحد معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

وفى المساء بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 24 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .