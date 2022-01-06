الطقس البارد يزيد من ارتفاع ضغط الدم فى بعض الحالات.. احرص على نشاطك البدنى

كتبت مروة هريدى

قد يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى تفاقم أعراض العديد من الحالات الصحية، مثل ضعف المناعة وآلام المفاصل والربو، كل هذه الأمراض الصحية تزداد في الشتاء، وهناك مشكلة صحية أخرى تزعج الكثير من الناس في الطقس البارد وهي ارتفاع ضغط الدم، فعندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض في الهواء الطلق، يرتفع مستوى ضغط الدم لأولئك الذين يتعاملون بالفعل مع مشكلة ارتفاع ضغط الدم، والمشكلة أكثر شيوعًا في حالة كبار السن، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومشاكل القلب الأخرى، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "Healthline".

لماذا يؤدي الطقس البارد إلى ارتفاع ضغط الدم؟

يؤدي الطقس البارد إلى تضييق الأوعية الدموية والشرايين، بسبب هذا، هناك حاجة إلى مزيد من القوة لنقل الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، نتيجة لذلك، يرتفع ضغط الدم.

قد يتأثر ضغط الدم أيضًا بسبب التغيرات المفاجئة في الطقس مثل الرطوبة أو الضغط الجوي أو الغطاء السحابي أو الرياح، ويتأثر ضغط الدم بتغيرات الطقس خاصة بين الأشخاص فوق 65 عامًا، إلى جانب ذلك، قد تساهم زيادة الوزن في الشتاء وقلة النشاط البدني أيضًا في ارتفاع ضغط الدم، لذلك إذا لاحظت أي تغيير في مستويات ضغط الدم، فاتصل بطبيبك على الفور.

فيما يلي.. بعض الطرق الأخرى لإعادة ضغط الدم إلى طبيعته خاصة في الشتاء:



الحد من مشروبات الكافيين

شرب الكثير من الكافيين خلال الشتاء يمكن أن يجعل جسمك يفقد الحرارة بسرعة، وبذلك تنخفض ​​درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يجعلك تشعر بالبرودة، وبسبب هذا ضيق في الأوعية الدموية ويزداد ضغط الدم، لذلك من الضروري الحد من تناول مشروبات الكافيين، مثل القهوة والشاى.

احرص على ارتداء طبقات من الملابس

بدلاً من ارتداء قطعة ملابس واحدة سميكة، حاول ارتداء طبقات من الملابس لأنها تحبس الحرارة وتجعلك تشعر بالدفء، ولكن عندما ترتدي قطعة واحدة سميكة، يفقد الجسم الحرارة بسهولة، مما يجعلك تشعر بالبرودة ويزيد من مستوى ضغط الدم لديك، حاول أيضًا أن تحافظ على بشرتك من التعرض للبرد فقد يساعد ذلك في منع إصابتك بجفاف الجلد.

تناول الخضار والفواكه الموسمية

يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في إدارة مستوى ضغط الدم لديك، حيث يحافظ تناول الطعام الصحي والمغذي على السيطرة على أعراض ارتفاع ضغط الدم، فإذا كنت تعاني بالفعل من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، فتناول المزيد من الخضار والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم وكميات معتدلة من اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والحبوب الكاملة.

حافظ على نشاطك البدنى

لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم ينصح بممارسة الرياضة بكميات معتدلة قد يؤدي وضع الكثير من الضغط على جسمك إلى إجهاد الجسم أكثر من اللازم ويمكن أن يزيد من مشاكلك دون سبب.



ارتفاع ضغط الدم