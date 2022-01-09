اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 08:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط وإعدام أكثر من 3 أطنان لانشون وغلق مصنع لحوم مصنعة في بلبيس

الأحد، 09 يناير 2022 07:03 م
ضبط وإعدام أكثر من 3 أطنان لانشون وغلق مصنع لحوم مصنعة في بلبيس جانب من الجولة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة بلبيس.

تم خلالها المرور علي مصانع لمنتجات اللحوم، وتبين وجود مصنع للحوم يعمل بدون ترخيص ببلبيس، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة.

كما تم ضبط 2 طن، 400 كجم لانشون ومفروم دجاج، لسوء التخزين، كما تم إعدام 900 كجم منتجات لحوم لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 7عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

 


اخبار مصر

الشرقيه

لحوم فاسده

اخبار الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة