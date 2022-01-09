ضبط وإعدام أكثر من 3 أطنان لانشون وغلق مصنع لحوم مصنعة في بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة بلبيس.

تم خلالها المرور علي مصانع لمنتجات اللحوم، وتبين وجود مصنع للحوم يعمل بدون ترخيص ببلبيس، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة.

كما تم ضبط 2 طن، 400 كجم لانشون ومفروم دجاج، لسوء التخزين، كما تم إعدام 900 كجم منتجات لحوم لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 7عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .