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صلاة الجنازة على المستشارة تهاني الجبالى بمسقط رأسها فى طنطا.. لايف

الأحد، 09 يناير 2022 12:37 م
صلاة الجنازة على المستشارة تهاني الجبالى بمسقط رأسها فى طنطا.. لايف
الغربية مصطفى عادل

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أدى المئات من الأهالى وأسرة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صلاة الجنازة على جثمانها بمسقط رأسها بمدينة طنطا.

المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

تهانى الجبالى، تصدر اسم المستشارة الراحلة مؤشرات البحث على تريندات "جوجل" و"تويتر" فى مصر، بعد إعلان نبأ وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

ونعى المصريون، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، عبر الهاشتاج الذى يحمل اسمها، معبرين عن أسفهم لفقدان مصر هذه السيدة التى تمثل قيمة وطنية كبيرة لمواقفها الشجاعة التى ساهمت فى حماية البلاد من أطماع جماعة الإخوان الإرهابية.

وفى نعى المستشارة تهانى الجبالى، قال يوسف محمد، "تهانى الجبالي.. الله يرحمك ويتقبلك من الشهداء، مواقفك لحماية مصر من التنظيم الإرهابى مش هتتنسى، هيحتضنك تراب مصر اللى دافعتى عنه بكل حب.. وإن شاء الله يتقبلك ربنا شهيدة مرض".

وقالت إنجى على، في نعيها للمستشارة الراحلة، "فعلت ما لم يقدر عليه الرجال وانحازت لوطنها، وكان لها دور عظيم فى ثورة 30 يونيو، وكانت لا تخشى فى الحق لومة لائم، ووقفت فى وجه الإخوان بكل قوة لدرجة أنهم عملوا قانون ليعزلوها من المحكمة الدستورية.. رحلت المرأة الحديدية المستشارة العظيمة تهاني الجبالى بوباء الكورونا.. رحمها الله رحمة واسعة".

وأضافت هلا الزينى، في تدوينتها عبر الهاشتاج، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وأسكنها فسيح جناته.. كانت ست عظيمة ولا تخشى فى الحق لومة لائم، وكل مواقفها وطنية، وتصدت لجماعة الإخوان أبان حكمهم.. لن ينسى الوطن مواقفك الوطنية".

كما شارك هانى سالم، في نعى المستشارة الراحلة، وقال: "رحم الله المستشارة تهاني الجبالى القيمة والقامة القضائية، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، وأول قاضية فى مصر المحروسة، بعد مسيرة قضائية حافلة من العطاء فى العمل القضائى، وصاحبة التاريخ المشرف فى السلك القضائى، وعدوة الإخوان الأولى، وصاحبة المواقف الوطنية النبيلة".


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جنازه تهاني الجبالي

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