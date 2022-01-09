"صديق البورسعيدية".. عشرات النوارس تجلس على مياه شاطئ بورسعيد.. لايف وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لأحد المشاهد الرائعة من جلوس العشرات من طائر النورس على المياه.

شهد شاطئ بورسعيد، ارتفاع قليل فى الأمواج مع وجود تيارات مائية مما تسبب في عزوف الصيادين عن ممارسة حرفتهم داخل مياه البحر الأبيض المتوسط.

كما انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع بداية ساعات النهار بكافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، ولوحظ هبوب للرياح ونشاط خفيف للأتربة على كافة الأنحاء بالمحافظة.

كما جلس طائر النورس على مياه بحر بورسعيد، في مشهد رائع يراه كل زوار المحافظة، خاصة مع رحلات الصيد التي يقوم بها الصيادين يومياً على الشاطئ.

ويمتد شاطئ محافظة بورسعيد، بطول 5 كيلو متر على 5 أحياء "الشرق، العرب، المناخ، الزهور، والغرب".