شوبير ورامى رضوان وأحمد فهمى والحضرى ينعون الإعلامي وائل الإبراشى

كتب آسر أحمد

حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على تقديم واجب العزاء في الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 58 عام، حيث قدم الإعلامي أحمد شوبير واجب العزاء في بوست نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر وكتب قائلاً: "خالص العزاء في وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي".



بوست احمد شوبير

بينما كتب الإعلامي رامى رضوان بوست نعي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً: "لا إله إلا الله، البقاء والدوام لله، وداعًا الزميل العزيز والصحفي والإعلامي الكبير ا/ وائل الإبراشي، تغمده الله بوافر رحمته وأسكنه فسيح جناته، خالص التعازي لأسرته. ربنا يصبرهم".



رامى رضوان

كما حرص النجم أحمد فهمي على تقديم واجب العزاء بنشر بوست عبر حسابه الشخصي وكتب قائلاً "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الإعلامي الكبير وائل الابراشي، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته"، بينما حرص عصام الحضري، على تقديم واجب العزاء وكتب تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً: "البقاء لله وخالص التعازي في وفاة الاعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي، ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته ويصبر اهله ومحبيه".



بوست الحضري



بوستر احمد فهمي

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي و الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية و شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.