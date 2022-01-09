شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق بين 140 و 165 جنيها

كتب - إسلام سعيد

أعلنت شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم اليوم تسجل استقرار ملحوظ وبلغ سعر الكندوز بين 140 إلى 165 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 120-140 جنيها.

وبلغ سعر كيلو كباب الحلة يتراوح بين 140-165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

وتحرص الحكومة على طرح كميات كبيرة من اللحوم بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية، وعبر منافذ وزارة التموين تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم سواء ضأن أو لحوم بقرى وقطعيات مختلفة.

وأعلنت وزارة الزراعة، أن أسعار اللحوم بالأسواق مستقرة مع أعياد الميلاد المجيد، وأكدت أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق وأن أسعار اللحوم مستقرة ولم يطرأ عليها أى زيادات، مُشددةً على توافر اللحوم بكافة أنواعها بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط أى مخالفات، ومنع أى تلاعب بالأسعار.