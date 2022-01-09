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شرطة ولاية جوبالاند الصومالية تطارد مليشا "الشباب"

الأحد، 09 يناير 2022 11:32 ص
شرطة ولاية جوبالاند الصومالية تطارد مليشا "الشباب" الصومال - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أجرت شرطة ولاية جوبالاند الصومالية، عمليات تمشيط واسعة لتعزيز أمن مدينة "كسمايو"، والعمل على مواجهة أية اضطرابات قد تهدد سلامة المدنيين بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة أمن الولاية، فإن الأجهزة المنوطة بالأمن شرعت في تفتيش نقاط المداخل ومركبات النقل العام.

وأوضح  المسؤولون الأمنيون، استمرار العملية لمواجهة التطرف، والتهديد الإرهابي التي تشكلها مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفى وقت سابق، أكدت الأجهزة الأمنية الصومالية، مقتل 20 عنصرا من مليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، فى منطقة "بحدو" التابعة لولاية غلمدغ الإقليمية بوسط الصومال.

وتصدت عناصر تابعة لأجهزة الأمن الصومالية لهجمات شنها فلول المتمردين ضد المنطقة، حيث قتل 20 إرهابيا في ساحة القتال.

الصومال

مليشيا الشباب

كسمايو

مليشيات الشباب الإرهابية

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