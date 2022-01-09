شباب كفر الشيخ ينظمون مسابقة التميز الكشفي ضمن المشروعات التجريبية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، مسابقة التميز الكشفى المحلى للفرق الكشفية ضمن المشروعات التجريبية بالمخيم الكشفي ببيلا بمشاركة الفرق الكشفية، من إدارات شباب" بيلا - برج البرلس - دسوق" برعاية ادكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عزة الدري وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطلائع،الدكتورة إيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين و المبدعين.

قال الدكتورعزت محروس وميل وزارة الشباب والرياضة، تنافست الفرق الكشفية من بيلا و برج البرلس و سنهور المدينة فى المجالات التالية "فني ، ديني ، ثقافي ، رياضي ، أرض، كشفية ، عقد وربطات ، سمر "، موكداً أن قد المسابقة أسفرت عن عن فوز الفرق الكشفية بمركز شباب مدينة بيلا بالمركز الأول لفرق الأشبال و الزهرات والكشافة والمرشدات.

وأضاف محروس، أقيمت مسابقه التميز الكشفى المحلى للفرق الكشفية بمخيم بيلا بمتابعة تنفيذية من مديرى الإدارات الفرعية ومشرفى النشاط بالإدارات ومراكز الشباب، كذلك من المنتظر مشاركة الفرق الفائزة من بيلا بالمسابقة القومية على مستوى الجمهورية للتنافس مع الفرق الصاعدة من المحافظات على مستوى الجمهورية.



النشاط الكشفي للشباب والرياضة



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