سرطان ولا كورونا.. ماذا تشير إصابتك بالتهاب الحلق

فاطمة ياسر

أصبحت الإصابة بألم في الحلق من الأمور التي تستدعي الذهاب للطبيب في ظل انتشار وباء كورونا ومتغيراته، لأنه قد يكون علامة علي الإصابة به، ولكن أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن ألم الحلق قد يكون مؤشرًا للإصابة بالعديد من الأمراض، التي يجب التعرف عليها لأنه قد تكون خطيرة، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

أشار التقرير إلى أنه في فصل الشتاء يزداد فرص الإصابة بالتهاب الحلق نتيجة لتغيرات الطقس وبرودته، ويكون علي الأرجح أنه بسبب الإصابة بنزلات البرد، ولكن هناك العديد من الأمراض الأخري التي يكون التهاب الحلق علامة علي الإصابة بها، ومنها:

-سرطان الحلق

التعرض لالتهاب الحلق بشكل دائم يعد من أبرز علامات الإصابة بسرطان الحلق، بالإضافة إلي التورم في أحد الجانبين في الحلق، وهذا المرض يحتاج إلي عملية جراحية للتخلص وإزالة الورم وبعد ذلك يتم تحديد العلاج.

-علامة علي الإصابة بفيروس كورونا

يعد الشعور بالتهاب الحلق، من أبرز الأعراض التي أتحد عليها معظم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وبكل تأكيد العديد من الأعراض الأخري كفقدان الشم والتذوق، والكحة .

-علامة علي الإصابة بالأنفلونزا

التهاب الحلق يكون من أبرز أعراض الإصابة بالأنفلونزا، ولذا يجب علاجها لأنها تتسبب في وفاة الكثيرين، ولذا يجب أخذ جميع العلاجات والتخلص من ألم الحلق أو التهاب الحلق.