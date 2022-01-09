زيادة أكثر من 58 ألفا فوق 65 عاما.. النساء أطول عمرا من الرجال بمصر..إنفوجراف

تشهد خريطة عدد السكان فى مصر تنوعا بين الأعمار السنية بين الرجال والسيدات، ويظهر تقدير عدد السكان وفقا لفئات السن والنوع لإجمالى الجمهورية لعام 2021، أن إجمالى عدد الإناث لمن بلغت أعمارهن 75 سنة وأعلى سجل نحو 609 آلاف و529 سيدة، فى مقابل 590 ألفا و625 رجلا، بفارق بلغ 18 ألفا و904 نسمة.



النساء الأطول عمرا من الرجال فى مصر

وتشير بيانات تقديرات السكان الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن السيدان هن الأعلى عددا فى الفئات العمرية الأكبر، حيث بلغ عددهن فى الفئة العمرية "70-74 سنة" 715 ألفا و273 سيدة، مقابل 692 ألفا و734 رجلا، بفارق بلغ 22 ألفا و539 نسمة.