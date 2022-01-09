روسيا: انطلاق مهام وحدات حفظ السلام فى كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات حفظ السلام الروسية بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان، وذلك في إطار مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن "وحدات من حفظ السلام الروسية، التي وصلت سابقًا إلى أراضي كازاخستان، بدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والمطارات ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الرئيسية".

وأكدت الوزارة أن "المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني".

وتشهد كازاخستان - منذ أيام - موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.