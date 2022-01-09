رئيس جامعة القناة يتفقد سير العملية الامتحانية بكلية التجارة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 بدأت اليوم الأحد، بامتحان متطلب الحاسب الآلي، يليه غدا الاثنين، امتحان متطلب اللغة الإنجليزية، بينما يجرى امتحان مقرر قضايا مجتمعية يوم الثلاثاء، ثم متطلب الجودة يوم الأربعاء.

وقام "مندور" بتفقد سير العمل داخل اللجان الامتحانية لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع إتمام عمليات التطهير والتعقيم المستمرة.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن الامتحانات اليوم لمتطلب الحاسب الآلي تتم بست كليات هى "الزراعة، العلوم، طب الأسنان، الحاسبات والمعلومات، التمريض، الصيدلة".

وقد حرص الدكتور ناصر مندور على تفقد امتحانات التخلفات داخل كلية التجارة حيث يؤدى 200 طالب وطالبة بشعبة اللغة العربية، للفرقة الثانية، ثالثة والرابعة بمبنى " 1 ، 2، 3" كما يؤدى 37 بشعبة اللغة الإنجليزية الامتحانات.

رافق رئيس الجامعة بجولته الدكتور هانى السعيد، عميد كلية التجارة والدكتور محمد أبو العلا، منسق عام البرامج المميزة.

وتابع "مندور "جولته بتفقد صالة الامتحانات بمبنى البرامج المميزة بالكلية التى تسع 93 طالبا وطالبة كما شاهد مندور وحدة القياس والتقويم بالكلية ومنظومة كاميرات المراقبة مشيداً بمستوى الاستعدادات الامتحانية داخل الكلية.

وطالب رئيس الجامعة خلال جولته بالكليات على ضرورة التأمين التام للكنترولات خاصة فى الكليات ذات الأعداد الطلابية الكبيرة والشعب المختلفة مع التزام مركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لعملية التصحيح الإلكتروني.