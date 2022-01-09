722 طالبا يؤدون الاختبارات الإلكترونية اليوم لمتطلب الحاسب الآلى بصيدلة وزراعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بدء الاختبارات الإلكترونية اليوم الأحد الموافق 9 يناير لكليتى الصيدلة والزراعة بمقر مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشرى، مؤكداً أن منظومة الاختبارات الإلكترونية تتسم بالشفافية الشديدة وتجعل الطلاب يتلقون نتاج جهدهم وتحصيلهم العلمى بسرعة ووضوح، وأنه قد بدأ العمل بها و تمثل منظومة الاختبارات التى سيتم تعميمها فى جامعة قناة السويس بكل الكليات تباعا فى المرحلة القادمة وهى أحد أهم ملفات الرقمنة فى الجامعة.

وتابع مندور أن الاختبارات الإلكترونية بمعامل الاختبارات بمقرها بالطب البشرى تبدأ من اليوم الأحد 9 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تجربة الاختبارات الإلكترونية تيسر الكثير من سير العملية الامتحانية، وأوضح أن 578 طالبا وطالبة بكلية الزراعة يؤدون الاختبارات الإلكترونية، بإشراف تنفيذى ومتابعة الدكتور محمد عبد النعيم عميد الكلية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة حداد منسق عام الاختبارات الإلكترونية بالجامعة أن 144 طالبا وطالبة بكلية الصيدلة يؤدون اختبارات متطلب الحاسب الآلي، وبإشراف تنفيذى ومتابعة الدكتورة دينا أبو المعاطى عميد الكلية.

جدير بالذكر أن فريق الإشراف على الإختبارات الإلكترونية يضم الدكتورة عنان العسيوى نائب مدير مركز الاختبارات الإلكترونية ومن شبكة المعلومات من الجامعة المهندس حسن فريد.