رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى

أسوان- صلاح المسن

تفقد الدكتور أيمن محمود رئيس جامعة أسوان لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، والتى انطلقت اليوم الأحد طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 24 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل وشملت الجولة كليتى العلوم والزراعة والموارد الطبيعية بالحرم الجامعى بصحاري.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية على أن الجامعة استعددت لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالعديد من الإجراءات التى تم تطبيقها بمختلف الكليات منها توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعى الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات واللجان، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.

والتشديد على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية منها أجهزة قياس الحرارة و توفير وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد، والقيام بتشكيل لجنة عليا فى إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومى من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية .

وأضاف رئيس جامعة أسوان أنه يتم توفير كافة سبل التسير والراحة لطلاب الجامعة لانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول بصورة طيبة متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، كما رافق رئيس الجامعة الدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية ووكلاء الكلية والدكتور عاطف إبراهيم عميد كلية العلوم ووكلاء الكلية واسلام يوسف منسق شؤن الاتحادات الطلابية وذلك للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول.