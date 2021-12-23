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وفد جامعة أسوان يشارك بملتقى الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:35 ص
وفد جامعة أسوان يشارك بملتقى الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفد جامعة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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يشارك وفد جامعه أسوان بمعهد إعداد القادة بأسوان لحضور ملتقي الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل علي القضاء علي كافة صوره وأشكاله المتعددة، من خلال التوعية بتجفيف منابع الفساد بالمؤسسات التعليمية والبحثية كما يتضمن البرنامج عدد من الأنشطة الأخرى المختلفة.

 

ويتكون وفد جامعة أسوان المشارك بمعهد إعداد القادة بحلوان، كلا من الدكتور أحمد عبد الصادق محمد، والدكتور أيمن عبد الغفار والدكتور محمد أبو الليل، والدكتور خالد أبو الفضل والدكتور أحمد موسي، وذلك ضمن وفود جامعات مصر المشاركة بالملتقي.

 

وتضمن الملتقى عدد من المحاضرات العلمية مثل ، الحوكمة ومكافحة الفساد، الأمن القومي المصري، العلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وذلك حرصا علي زيادة الوعي بمخاطر الفساد وكيفية القضاء علي منابعه.

 

يأتى ذلك في إطار سياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد


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