حياة كريمة.. محافظ المنوفية يستعرض موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية

المنوفية - محمد فتحى

ناقش اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد،آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى بمركزى أشمون والشهداء، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة نهو الأعمال المخطط تنفيذها وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ومنسق حياة كريمة ومديري المديريات الخدمية وهيئة الأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وغاز مصر والإتصالات بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز أشمون والشهداء ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والشئون القانونية بالديوان العام.

تناول اللقاء استعراض كافة المشروعات بالمبادرة ونسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مركزى أشمون والشهداء، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، ووضع خطة متكاملة لتسليمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، هذا وقد تم مناقشة صرف تعويضات نزع ملكية الأراضى للمواطنين، ووجه المحافظ التنسيق الكامل بين الهيئة الهندسية والمساحة لتنفيذ قرار المنفعة العامة وصرف التعويضات للمواطنين.

وفى ذات السياق وجه محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوجه اليوم لقرية جريس لمتابعة الأعمال على أرض الواقع وإزالة المعوقات والعرض بما تم فى هذا الشأن ، مشدداً على مسئولي الإتصالات بضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية خلال أسبوع.

فيما وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية فى توفير شركات متخصصة ورائدة للبدء فوراً فى تنفيذ أعمال الرصف، وأشار المحافظ إلى أن هناك طفرة كبيرة فى أعمال رصف الطرق بنطاق المحافظة للإرتقاء بالخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.

وخلال الإجتماع أكد محافظ المنوفية بأن المحافظة على أتم الإستعداد للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة وذلك وفقاً لخطة الدولة وتم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة .