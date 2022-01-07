الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب شنشور ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، عن الإنتهاء من مشروع جديد بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون، حيث تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب شنشور، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون.

وأكد أنه تم الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له، موضحا أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القري لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية.

وأشار سرور أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز التاسع لحياه كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون ، وأوضح أنه جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.