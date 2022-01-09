حياة كريمة.. قرية سنتريس بالمنوفية تنظم ندوة عن "التحول الرقمى"

المنوفية - محمد فتحى

استقبلت قرية سنتريس الندوات التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتى تم إقامتها بمقر الوحدة المحلية بسنتريس وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة رقمية، بحضور المهندس محمد صلاح أخصائى المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس على عبد السلام أخصائى التدريب بالوزارة، ورمضان محمدى رئيس الوحدة المحلية بسنتريس، وحسام حسنى سكرتير الوحدة، وعدد من العاملين بالوحدة المحلية والمواطنين وعدد من طلاب المدارس والجامعات والخريجين والشباب بقرى الوحدة المحلية بسنتريس والقرى المجاورة، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون.

وخلال الندوة تم مناقشة مجموعة من المحاور الهامة أهمها كيفية إستخدام بوابة الشكاوى الحكومية والبوابة الرقمية وإستخدام أمثلة عملية لتنفيذ خدمات حكومية من خلال الموقع الإلكترونى لهذه الخدمات، كما تم توعية المواطنين بأهمية التحول الرقمى بإعتباره التوجة الرئيسى للدولة فى الوقت الحالى، كما تم استعراض كافة الدورات التدريبية المجانية التى تمنحها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإستفادة من الخدمات التى تقدمها الحكومة لرفع الوعى الفكرى والثقافى لدى المواطنين والشباب والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

من جانبة وجه سرور رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توعية المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بأهمية تلك الندوات وحثهم على حضورها لمواكبة عصر جديد قائم على التحول الرقمى وأساسة لرفع جودة وكفاءة ودقة الخدمات المقدمة إليهم ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد هذه الندوات أسبوعياً بجميع قرى مركز أشمون.