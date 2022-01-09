اليوم السابع
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حى وسط بالإسكندرية يتصدى لأعمال بناء مخالف بمحرم بك

الأحد، 09 يناير 2022 02:53 م
حى وسط بالإسكندرية يتصدى لأعمال بناء مخالف بمحرم بك جانب من الحمله
الإسكندرية أسماء على بدر

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شن حى وسط بالإسكندرية حملة فى إطار محاربة ظاهرة البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حى وسط وبقيادة يحيى زكريا سكرتير عام الحي.

وبناءا على المعلومات الواردة من إدارة المتابعة والرقابة بالحى تم الدفع بحملة مكبرة لمنطقة الباب الجديد بغربال -محرم بك بمشاركة مدير إدارة المتابعة.

كما تم رصد أعمال شدة خشبية أعلى السطح بالدور السادس علوى ،للعقار الكائن 4 شارع ابيدوس مع المقداد الباب الجديد غربال ،وقامت الحملة إيقاف الأعمال،وإبلاغ وحدة التدخل السريع بالمحافظة بمشاركة المهندس إسلام عودة مدير الوحدة.

وجارى فك الشده الخشبية،بعد التحفظ على كمية من حديد التسليح والواح الخشب والأسمنت وجارى المتابعة.

 

 

 


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