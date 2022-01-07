حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة والبناء المخالف بأسيوط.. صور

أسيوط فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الطرق العامة للحفاظ على الشكل الحضارى والحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين وفرض حالة الانضباط والتصدى لجميع الأعمال المخالفة للقانون وإيقاف أى محاولات للبناء العشوائى بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات فى المهد و تطبيق القانون على المخالفين فضلا عن إزالة اللافتات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وإلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان.

كانت الوحدة المحلية لحى شرق مدينة أسيوط قد نفذت حملة مفاجئة بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة الإشغالات والتعديات واللافتات المخالفة من الشوارع والميادين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح أيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلى محمد نائبا رئيس الحى ومسئولى الازمات والمتابعة والاشغالات والازالات بالحى وتم رفع كافة الإشغالات وتنظيم حركة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة بمنطقة الوليدية وأمام كلية الاداب وسور جامعة الأزهر لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين كما تم إزالة أعمال بناء مخالف للدور الثانى عشر بشارع أحمد حسن الباقورى أمام الترعة الابراهيمية وتم إزالة المخالفة بالكامل وتطبيق القانون على المخالفين فضلا عن إزالة كافة اللافتات والاعلانات والبنرات المخالفة بشارع مخزن الانابيب بالوليدية وشارع عزبة السجن واتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان مؤكدًا على استمرار هذه الحملات دوريًا للتصدى لأية مخالفات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

على جانب آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراحلها المختلفة وتطوير الريف المصرى الجارى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة للإطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التى وصلت إليها للإنتهاء من تلك المشروعات خاصة مع الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للإنتهاء من هذه المشروعات فى المواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات والمعايير المقررة وتنفيذ المبادرة التى تهدف إلى تنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشى على أرض الواقع وتقديم خدمات أفضل فى القرى الأكثر احتياجاً.

وفى هذا الإطار تفقد محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بقرى المركز ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى من بينها تنفيذ محطة رفع صرف صحى قرية نجع الجزيرة ، ومكتب بريد نجوع المعادى ، وأعمال مد وتدعيم شبكات مياه بعزبة سليمان سيد تابع لقرية منشاه همام بالنواميس لمتابعة مراحل التنفيذ وقد رافقه خلالها رؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولى القطاعات المعنية.



حملات لإزالة الاشغالات والاعلانات المخالفة والبناء المخالف بحي شرق