اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 05:33 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التضامن: الخط الساخن لمكافحة الإدمان تلقى ألف اتصال لبدء العلاج

الأحد، 09 يناير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: الخط الساخن لمكافحة الإدمان تلقى ألف اتصال لبدء العلاج صندوق مكافحة الإدمان
إعداد محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
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