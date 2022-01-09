حصاد الوزارات.. التضامن: الخط الساخن لمكافحة الإدمان تلقى ألف اتصال لبدء العلاج

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
الصحة تخصص عيادتين مجهزتين بمقر منتدى شباب العالم لاستقبال أى حالة طارئة
الصحة تكشف خطوات آمنة للتعامل مع حوادث السير .. اعرف التفاصيل
الصحة تكشف ارتفاع فى نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل
التضامن: الخط الساخن لمكافحة الإدمان تلقى 9977 اتصالا من موظفين لبدء العلاج
التضامن: 19 ألفا و175 منفذا لصرف المعاشات بالمحافظات
الصحة: فحص 900 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سى
وزيرة الهجرة تستعرض دور المصريين بالخارج فى حملة الترويج لأهداف "حياة كريمة"
انتظام حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا فى المنوفية
وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان منظومة المعالجة وفرز المخلفات.. صور
وزير الأوقاف: رسالة العلماء البيان لا الهداية ولا الحساب فأمرهما إلى الله وحده
وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع السفير الألمانى بالقاهرة
وزيرة الهجرة تلتقي بعض الشباب المصريين بالخارج المشاركين فى منتدى شباب العالم
النقل تتابع تشطيبات أول مرحلتين للقطار الكهربائى تمهيدا للتشغيل التجريبى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة