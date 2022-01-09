القوى العاملة تستجيب لـ83 ألفا و220 شكوى للمواطنين بنسبة 97% خلال 2021

كتبت ـ آية دعبس

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، موقف تلقي ورصد واستجابة المديريات التابعة للوزارة علي مستوى 27 محافظة، لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال العام 2021، وذلك من خلال تقرير تم إعداده بمعرفة الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة.

وقال الوزير: إنه ورد على بوابة الشكاوي الإلكترونية الحكومية 92 ألفاً و220 شكوى، تم الرد علي 83 ألفاً و795 شكوى منها مباشرة من خلال فريق العمل التابع للإدارة، والتي يتعلق معظمها بالعمالة غير المنتظمة وطلبات العمال، كما تم تحويل 8425 شكوى أخرى إلى الإدارات المركزية المعنية لبحثها.

وأكد سعفان، أن مؤشر آداء الوزارة في الرد على الشكاوى ارتفع إلى ما يزيد عن 97 % خلال العام المنصرم، وذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة القوى العاملة نحو تنفيذ سياسة الدولة بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصول على حقوقهم من خلال سرعة الرد على استفساراتهم وشكاويهم.

وشدد الوزير، علي أن جُهود تطوير أداء المنظومة نجحت في زيادة إقبال المواطنين على التعامل مع المنظومة، فضلا عن زيادة مستوى استجابة الجهات الحكومية لفحص الشكاوى، والرد عليها الكترونياً خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتعطل العمل لفترة كبيرة في جميع القطاعات بالدولة .

ووجه الوزير الشكر للمديريات والإدارات المعنية بها على تفاعلها، واستجابتها لشكاوى المواطنين، التي ترد إليها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مشيدا بفرق التدخل السريع التى تتبعها ، وتقوم بجهد ملموس فى التفاعل الفوري وحل المشكلات، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به المنظومة فى تلقى رصد الشكاوى والطلبات من المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لحلها، وهو ما يؤكد وجود آلية مهمة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم فى مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أوضح مظهر سيد بسيوني مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة في تقريره للوزير، أن مؤشر أداء الوزارة في الرد على الشكاوى ارتفع إلى ما يزيد عن 97 % خلال عام 2021 ، لافتا إلى أن الشكاوى التي وردت للوزارة عبر بوابة الشكاوى الحكومية في عام 2020 كانت 304 ألف شكوى ، وفي عام 2019 كانت 6153 شكوي.