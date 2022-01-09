حبس المتهم بقتل صديقه من أجل 16 ألف جنيه والتخلص منه بمصرف بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس المتهم بقتل صديقه وسرقة 16 ألف جنيه منه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت جهات التحقيق له تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

بداية الواقعة بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز لمركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من بعض الأهالى بالعثور على جثة شاب بأحد المصارف المائية بدائرة المركز و انتشالها بمعرفة الأهالى، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مقيم ناحية البساتين دائرة المركز له معلومات جنائية، وبسؤال والده (سائق - مقيم بذات الناحية) بخروج نجله متجهاً لعمله وعدم عودته.

أسفرت جهود فرق البحث المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد الوزير للأمن العام، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز)

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضباط مباحث بلبيس برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، وبتوجيهات العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بوجود علاقة صداقة بينه والمجني عليه وعلمه بوجود مبالغ مالية بحوزته فعقد العزم على التخلص منه وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية وهاتفه المحمول ، وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه وتوجها لمسكن صديقهما (عامل - مقيم بذات الناحية)، و قام باستعارة الدراجة النارية الخاصة به بزعم توصيل المجنى عليه لمسكنه وحال سيرهما قام بإيقاف الدراجة بزعم تعطلها ولدى قيام المجنى عليه بمحاولة إصلاحها قام بمغافلته وخنقه، فأودى بحياته وإستولى منه على (مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وألقى جثته بمكان العثور.

أرشد المتهم عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية ).. أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف وقرر بعدم علمه بأنه من متحصلات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.