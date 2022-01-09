اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 03:49 م
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جهاز العاشر من رمضان ينفذ قرار إزالة مصنع للطوب بدون تراخيص

الأحد، 09 يناير 2022 03:09 م
جهاز العاشر من رمضان ينفذ قرار إزالة مصنع للطوب بدون تراخيص إزالة مصنع للطوب بدون تراخيص
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس أحمد عمران رئيس جهاز العاشر من رمضان، قيام قطاع التنمية وإدارة الأمن الالإمن بإزالة مصنع الطوب المقام بدون ترخيص خلف مدرسة الحي 31 ، ورفع كافة الإشغالات المقامة ومصادرتها .

وأضاف فى بيان، متابعة تنفيذ أعمال الطرق بالحي الثامن والعشرون، مع استكمال أعمال الطرق تباعا بكافة الأحياء بالمدينة، وكذا تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت او أعمال رفع كفائة كافة الطرق بالمدينة تباعا و لربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء .

 


العاشر من رمضان

ازالة مصنع مخالف

اخبار الشرقية

ازالة تعديات البناء مخالف

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