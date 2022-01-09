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جنايات المنصورة تقضي بإعدام مبيض محارة قتل طفلا لسرقة مركبته "التوك التوك"

الأحد، 09 يناير 2022 04:26 م
جنايات المنصورة تقضي بإعدام مبيض محارة قتل طفلا لسرقة مركبته "التوك التوك" توك توك- أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار أحمد عبد العظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين شفيق عون، وأمانة سر عبد الحميد الألفى، وأحمد مجر، وطارق عبد اللطيف، بإعدام  مبيض محارة بعد ورود الرأي الشرعي فى إعدامه، و ذلك لاتهامه بقتل طفل عمره 13 سنة عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل قائدى الدرجات النارية التوكتوك من الأطفال، وسرقة الدراجة النارية الخاصة بهم.
 
وتعود أحداث الجناية إلى يوم 13 يونيو 2021، بعد العثور على جثة طفل مقتول بأحد المناطق الزراعية بمركز نبروة، وتمكنت المباحث من كشف ملابسات الواقعة، وقد جهت النيابة العامة للمتهم "أحمد ٠ ح ٠ ع ٠ ع" محبوس 24 سنة مبيض محارة ومقيم ببندر مدينة نبروه محافظة الدقهلية، بقتل الطفل المجنى عليه محمود حامد مصطفى 13 سنة ومقيم بقرية كفر الجنينة مركز نبروه، وذلك حال قيام المتهم باستقلال التوكتوك الذى يقوده المجنى عليه ، طالبا إيصاله إلى مكان بعيدا عن أعين الرقباء وذويه فاستزله الشيطان بفكره الإجرامي، وقام بالضغط على عنق المجنى عليه حتى فارق الحياة ، وقام المتهم بإلقاء جثة الطفل المجنى عليه بترعة الحوش دائرة مركز نبروه وسرقة الدراجة النارية التوكتوك. 
 
وقد اعترف المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة وتأكيد الطبيب الشرعى بأن الوفاة ناتجة عن الخنق بالضغط على العنق، كما قام المتهم بتصوير الجريمة بمكان الحادث.
 
 
 
 
 

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جنايات المنصورة

إعدام مبيض محارة

جرائم التوك توك

التوك توك

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