جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسى، من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناءا على إخبارية مشتركة مقدمة من قسم البحث الجنائي والأمن الجمركى، مفادها اعتزام المدعو أ . ر . خ قائد السيارة رقم (ب د ط 9164ــــ ب ي د 8316)، تهريب أصناف مخالفة قادمة من ليبيا عبر منفذ السلوم، تم تشكيل لجنة من أحمد أنور جميعي وحسن رجب مأمورى الحركة وسعيد عنب مدير إدارة التعريفة تحت إشراف علاء عنتر مدير حركة الوارد قامت بمعاينة السيارة في حضور المتهم، فتبين وجود 45 ساعة آيفون حديثه ذكية مخبأه داخل مخازن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها.

وبلغت قيمه المضبوطات 135 ألف جنية فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 270 ألف جنية.

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة برقم 5 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات. وطلب المتهم التصالح وقام بسداد التعويض الجمركي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .