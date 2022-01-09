جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة إير كايرو القادمة من أرمينيا، اشتبه أحمد أبوزيد مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب أرميني الجنسية يحمل شنطة كبيرة وشنطة هاند باج، نظرا لكثرة الترد وقصر مدة السفر .

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY فلم يتلاحظ وجود أشياء غريبه داخل الحقائب .

وتم تكليف خالد عبد النعيم بتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب، بحضور أسامة عبد الظاهر مدير ادارة الأمن الجمركى فتبين وجود 238 سيجارة إلكترونية مخبأة داخل الجاكت الذى يرتديه وشنطتين صغيرتي الحجم يحملهما على الكتف أسفل الجاكت .

وتقدر قيمة التعويض الجمركى المستحق حوالى 180 ألف جنية .

وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونه من محمد رمضان وأحمد مهران ومحمد صلاح .

قرر أيمن شملول مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2022 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .