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تموين المنيا يضبط 56 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية

الأحد، 09 يناير 2022 01:45 م
تموين المنيا يضبط 56 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مخبز - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التى يتردد عليها المواطنون، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، لضمان سلامة الغذاء حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 56 مخالفة تموينية متنوعة، منها 37 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – قضايا اخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 19 مخالفة تموينية فى مجال متابعة الأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين (منتجات بدون تاريخ صلاحية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية).

 


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محافظة المنيا

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