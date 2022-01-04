تموين المنيا يضبط 2782 مخالفة خلال شهر ديسمبر

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 2782 مخالفة متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية و التفتيشية المكبرة المكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتى نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة على مدار شهر ديسمبر الماضي.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حول جهود المديرية على مدار شهر ديسمبر الماضي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 2045 مخالفة فى مجال متابعة المخابز البلدية منها 596 إنتاج خبز ناقص الوزن و210 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و59 مخالفة توقف دون عذر و17 تصرف وتجميع و21 عدم وجود ميزان حساس و29 عدم وجود سجلات و 1113 مخالفة تنوعت ما بين ( عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - عدم حمل شهادة صحية -عدم نظافة أدوات العجن ).

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، انه فى مجال متابعة الأسعار والأسواق ،تم تحرير 737 مخالفة منها 175 لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة واحدة بيع أزيد من السعر و15 بدون صلاحية 18 بدون ترخيص ومخالفة واحدة اسطوانات و 55 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية و80 قانون (113) و 81 لتجار تموينيين وتحرير4 مخالفات مواد بترولية و 17 غش تجارى و 290 مخالفة أخرى متنوعة .