تعرف على تفاصيل تبطين ترعة "الجزيرة" بسوهاج بطول 21 كيلو فى 9 معلومات

سوهاج محمود مقبول

المشروع القومى لتبطين الترع نقلة حضارية ونوعية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية.

سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى شهدت أكبر عملية تطوير وتبطين للترع الخاصة بها فى تاريخها والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعتبر محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول ترعة الجزيرة أطول الترع التي شملها التطوير.

1 – ترعة الجزيرة تقع بدايتها من ناحية قرية العرب دائرة مركز طما وتنهى بجزيرة طما.

2 – الترعة بلغ طولها 21 كيلو و100 متر تقريبا.

3 - التكلفة الإجمالية لعملية التبطين بلغ 77 مليون جنيه ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.

4 – ترعة الجزيرة تشمل طول 8 كيلو و900 متر، وفرع كوم العرب بطول 2.9 كليو متر، وفرع الجزيرة بطول 3.3 كيلو متر، وترعة سلامون بطول 980 متر، وترعة حمادة بطول 3.2 كيلو متر، وفرع حمادة بطول 1.8 كيلو متر .

5 - تنتهى أعمال التبطين للترعة خلال الشهر القادم ويتم العمل بها لخدمة المزارعين.

6 - المشروع يتبع أعلى معايير الجودة خلال التنفيذ وطبقا للمواصفات القياسية.

7 - تأهيل الترع يمثل نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه.

8 - المشروع خلق فرص عمل بإجمالى 1000 فرصة عمل يوميا .

9 - المشروع يساهم فى تأهيل الجسور وترتيبها بما يسمح بجعلها طرق سهلة للسير عليها من الأفراد والمركبات، وبما يحسن المظهر الحضارى للأماكن المجاورة للترع، ويساهم فى تحسين البيئة المحيطة بالترع.



تبطين ترعة الجزيرة بكوم العرب بطما (3)



تبطين ترعة الجزيرة بكوم العرب بطما (2)



تبطين ترعة الجزيرة بكوم العرب بطما (1)



تبطين ترعة الجزيرة بكوم العرب بطما (4)



أعمال تطوير الترع بحياة كريمة (2)



أعمال تطوير الترع بحياة كريمة (1)