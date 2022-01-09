تداول 948 طن بضائع و231 شاحنة و6 سيارات بموانئ البحر الأحمر

كتب ــ رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحم ر تداول 948 طن بضائع عامة ومتنوعة و231 شاحنة و6 سيارات ملاكي، وشملت حركة الصادرات 430 طن بضائع عامة و15 شاحنة و1 ملاكي.

شملت حركة الواردات 518 طن بضائع عامة و216 شاحنة و5 سيارات ملاكي ويتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 90 شاحنة و1 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة، كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 46 شاحنة بحمولة 435 طن بضائع عامة و83 طن ترانزيت إلي ليبيا و4 ملاكي وتصدير 15 شاحنة بحمولة 430 طنا و1 ملاكى.