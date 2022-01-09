بعد اكتشاف سلالة "دلتاكرون" فى قبرص.. هل اندماج دلتا وأميكرون يشكل خطورة؟

كتبت فاطمة خليل

أثار اكتشاف العلماء لسلالة جديدة لفيروس كورونا تجمع بين متغيري دلتا وأوميكرون في قبرص القلق حول مدى خطورة هذه السلالة وتأثيرها عالميًا، وأطلق العلماء على هذه السلالة اسم "دلتاكرون"، في السطور التالية نتعرف على مدى خطورة سلالة "دلتاكرون" الجديدة وما توصل له العلماء حتى الآن.

ذكر موقع "بلومبرج" الأمريكي أن العلماء في قبرص توصلوا إلى أن هناك 25 حالة من سلالة كورونا التى تجمع بين عناصر دلتا وأوميكرون، مع نسبة عالية من السلالة الجديدة في المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بعد الإصابة بكورونا.

واكتشف البروفيسور ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية، وفريقه، السلالة الجديدة التي أثارت القلق

وقال العلماء السلالة الجديدة لها "توقيعات جينية شبيهة بالأوميكرون داخل جينومات دلتا".

تم العثور على حالات دلتاكرون في 25 عينة تم أخذها في قبر، منها 11 من مرضى تم نقلهم إلى المستشفى بكورونا و14 من عامة الناس.

وقال البروفيسور كوستريكيس إن التحليل يظهر أن الدلتاكرون يوجد في كثير من الأحيان في المرضى في المستشفى مع كورونا أكثر من أولئك المصابين بكورونا الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى.

وقالت صحيفة Cyprus Mail أنه من "المحتمل تمامًا" عدم العثور على السلالة الجديدة في أي مكان آخر، وتم إرسال تسلسل الحالات إلى GISAID، وهي قاعدة بيانات دولية مقرها ألمانيا تتعقب التطورات في فيروس كورونا.

وبحسب جريدة "تايمز ناو نيوز" كان الخبراء قد أعلنوا في وقت سابق من الشهر الماضى أن أوميكرون ودلتا يمكن أن يتحدوا سوياَ لتشكيل "سلالة فائقة" من كورونا، فإذا أصيب المريض بكل من متغيرات دلتا وأوميكرون لفيروس كورونا في نفس الوقت، يمكن أن يخلق "سلالة فائقة".

وقال كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا، الدكتور بول بيرتون، إنه لا يمكن استبعاد احتمال وجود سلالة فائقة، وقد أظهرت دراسة أن خطر الإصابة مرة أخرى بمتغير أوميكرون يزيد بأكثر من خمسة أضعاف عن سابقاتها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن الدكتور بيرتون قوله "هناك بالتأكيد بيانات ، كانت هناك بعض الأوراق المنشورة مرة أخرى من جنوب إفريقيا في وقت سابق من الوباء عندما يمكن للأشخاص - وبالتأكيد الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة - إيواء كلا الفيروسين".

أخبر البرلمانيين في المملكة المتحدة أنه كان من الممكن للغاية أن يتمكن كلا المتغيرين من تبادل الجينات وتشكيل متغير أكثر خطورة.