بث مباشر.. أحمد الغزالى يصل الإسكندرية بدراجته بعد رحله شاقة من قنا

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة الإسكندرية مع أحمد الغزالى الذى خرج فى رحلة بالعجلة من قنا إلى الإسكندرية دعما لمبادرة حياة كريمة. وقال أحمد غزالى 53 عاما، إنه من مركز دشنا بمحافظة قنا، وقرر القيام برحلة بالعجلة، تبدأ من محافظة قنا حتى محافظة الإسكندرية، وذلك لتدعيم مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أنه بدأ رحلته أول أيام شهر يناير الجارى 2022 وانطلق من محافظة قنا وصولا إلى سوهاج وأسيوط، ثم محافظة المنيا وبعدها وصل محافظة بنى سويف، متخذا الطريق الزراعى، وأنهى رحلته على العجلة حتى محافظة الإسكندرية.