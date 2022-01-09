بتكلفة 35 مليون جنيه.. محافظ الوادى الجديد يتفقد تطوير مبنى المدينة الشبابية بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، مبنى المدينة الشبابية بالخارجة، يرافقه الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وقال المحافظ أنه يتم تطوير ورفع كفاءة المبنى بتكلفة 35 مليون جنيه تشمل تجهيز غرف إقامة، وصالات مطاعم، وقاعات مؤتمرات، ومبنى إداري، وملاعب رياضية، ومعسكر للتخييم الكشفي.

ووجّه المحافظ بإقامة سور والاهتمام بأعمال اللاند سكيب لإضفاء المظهر الحضاري، ومن المخطط الانتهاء من أعمال التطوير نهاية مارس المقبل.

وكان محافظ الوادي الجديد ناقش مع وزير الشباب والرياضة أعمال تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة وانشاء مدينة شبابية رياضية سياحية متكاملة بمدينة موط بمركز الداخلة و تطوير وإعادة تخطيط المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، لتصبح مدينة رياضية متكاملة وتطوير نزل الشباب.

كما ناقش المحافظ مع وزير الشباب انشاء ملاعب متعددة الأغراض بمراكز شباب الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، علاوة على انشاء مركز شباب نموذجى بحى السلام بمدينة الخارجة وانشاء مبنى نزل شباب وحمام سباحة تدريبى بمركز شباب مدينة الفرافرة ورفع كفاءة حمام سباحة بمركز شباب مدينة الداخلة، وانشاء أسوار بمراكز شباب المحافظة .