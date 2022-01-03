محافظ الوادى الجديد يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بموقف سيارات الأجرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، سير العمل بموقف سيارات الأجرة بالخارجة للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يرافقه عبد الناصر صالح نائب رئيس مركز الخارجة ومعتمد عبد المعتصم مدير إدارة المواقف.

ووجه المحافظ بتشديد الرقابة على تلقى الركاب والسائقين للقاح وتواجد فريق طبي بالموقف لتطعيم رواد الموقف، كما استمع لمطالب السائقين والمواطنين موجهاََ بسرعة بحثها وحلها.

كما تابع محافظ الوادي الجديد، أعمال الإنشاءات بمحطة تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي الملحقة بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشائه ومشروعات الطرق بالطريق الدائري َتوسعة طريق الناضورة، يرافقه المهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالبدء في إجراءات تأثيث المباني التي تم الإنتهاء منها وفقاً لأحدث النظم المتبعة وسرعة الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالجهات الحكومية والبنوك كما تابع خلال جولته، سير العمل بمحطة تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي، موجهاََ بزيارة أعداد العاملين بالمحطة لاستيعاب الزيادة في أعداد السيارات وتقليل مدة الانتظار.

وفي سياق متصل انتهت الوحدة المحلية لمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من تجهيز مقر للإسعاف لخدمة منطقة درب الأربعين وقراها وأكد عادل مراد، رئيس مركز باريس في الوادي الجديد، في بيان الاثنين، أن الوحدة المحلية لمركز باريس انتهت من تجهيز مقر للإسعاف بالقرية الأولى بدرب الأربعين؛ وذلك لتوفير الخدمات الصحية ودعم المنطقة من خلال مرفق الإسعاف لنقل الحالات المرضية والطوارئ بالإضافة إلى بدء العمل برصف طريق مدينة "باريس- الأربعين" بطول ١٠ كم، في إطار تطوير الطرق ورفع كفاءتها وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

وقال عادل، إن المحافظة تواصل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق النائية المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس في ظل خطة المحافظة بكل مركز