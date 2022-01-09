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بالأبيض والأحمر.. 3 صور جديدة لكيت مدلتون فى عيد ميلادها الأربعين.. صور

الأحد، 09 يناير 2022 10:18 ص
بالأبيض والأحمر.. 3 صور جديدة لكيت مدلتون فى عيد ميلادها الأربعين.. صور كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام
كتبت ريم عبد الحميد

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تحتفل كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام حفيد ملكة بريطانيا، بعيد ميلادها الأربعين اليوم الأحد، وبهذه المناسبة كشفت عن ثلاث صور جديدة لنفسها ظهرت فيها بشكل مختلف.

 

ميدلتون
ميدلتون


 

 وقالت صحيفة الجارديان البربطانية إن ميدلتون ظهرت فى فساتين مختلفة من تصميم الكسندر ماكوين، والتقط الصور لها باولو روفيرسى، الذى عمل مع نجوم مثل ناعومى كامبل وكيت كوس، ووصف تصوير الدوقة بأنه لحظة من الفرحة الخالصة.  وقال روفيرسى إن الدوقة يمكن ان تجلب الأمل للعالم كله بطاقتها الإيجابية.

دوقة كامبريدج
دوقة كامبريدج


 

 وتحتفل مدلتون بعيد ميلادها الأربعين اليوم الأحد فى احتفال خاص مع العائلة فى منزل دوق ودوقة كامبريدح فى نوفولك.

 

 وظهرت ميدلتون فى ثلاث صور، واحدة ملونة، واثنتين أبيض وأسود. وارتدت فى الصورة الملونة فستان أحمر بكتف واحد  وأقراض أقرضتها لها الملكة. بينما ارتدت فى الصورتين الأخرتين فستانا أبيض، وقرط يخص الأميرة الراحلة ديانا.

كيتد ميدلتون
كيتد ميدلتون


 

 وقبل عيد ميلادها، تمت الإشادة بكيت ميدلتون برؤيتها والتزامها فى تأسيس مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة لدعم تنمية الأطفال.

 

وأشاد مايكل صموئيل، رئيس أمناء مركز آنا فرويد الوطني للأطفال والعائلات، وهى إحدى الجمعيات الخيرية الرائدة في مجال الصحة العقلية للأطفال والشباب في البلاد، بملكة المستقبل المحتملة لعملها فى الدفاع عن الأبحاث في سنوات تكوين الطفل، مضيفا أنها فعلت ذلك، وأظهرت "الشغف والرحمة" في دورها كراعٍ للمنظمة.

 

 

 


 


كيت ميدلتون

دوقة كامبريدج

الاسرة المالكة البريطانية

العائلة الملكية

بريطانيا

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