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انطلاق امتحانات نهاية التيرم الأول بحاسبات حلوان.. والتطعيم شرط الدخول

الأحد، 09 يناير 2022 01:00 ص
انطلاق امتحانات نهاية التيرم الأول بحاسبات حلوان.. والتطعيم شرط الدخول الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى فى جامعة حلوان، إن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات اليوم الأحد 9 يناير وتستمر حتى مطلع شهر فبراير المقبل.
 
واضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التطيعم بلقاح فيروس كورونا شرط أساسى لدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وذلك للحفاظ على الطلاب واعضاء هيئة التدريس والمراقبين.
 
وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاطصناعى بجامعة حلوان، إن تم توزيع الامتحانات على فترات وذلك لتجنب الزحام ، وضمان تعقيم وتطهير القاعات ما بين فترات دخول الطلاب .
 
 

جامعة حلوان

امتحانات الفصل الدراسى الأول

اخبار مصر

التعليم العالى

أسامة أمام

حاسبات

الذكاء الاصطناعى

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