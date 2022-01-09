انتظام حركة القطارات على خط طنطا القاهرة عقب السيطرة على حريق بقطار 537 .. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم بثا مباشرا لرصد انتظام حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، بعدما توقفها بسبب حريق جرار القطار رقم 537 المتجه من القاهرة إلى طنطا عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

ونشب منذ قليل حريق بجرار القطار رقم 537 المتجه من القاهرة إلى طنطا عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الأمر الذى تسبب فى توقف حركة القطارات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بجرار القطار رقم 537المتجة من القاهرة إلى طنطا عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الأمر الذى تسبب فى توقف حركة القطارات، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.