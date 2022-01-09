المناطق الصناعية بالشرقية: سحب الأراضى من المتقاعسين فور انتهاء المهلة المحددة

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجلس إدارة المناطق الصناعية، الذى ناقش فيه عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتى تم عرضها على اللجنة الفرعية من (فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط) ، وذلك لإتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض وذلك تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

وجه محافظ الشرقية اللجنة الفرعية أنه عند الموافقة على إرجاء تنفيذ قرار السحب الصادر لعدد من القطع والمقام عليها أعمال إنشائية جاهزة للتشغيل، يتم التأكيد على منح مهله ثلاثه أشهر للإنتهاء من التشطيبات وبدء التشغيل مع تقديم خطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه لإثبات الجدية، وإلزام المستسمر بالمهلة المحددة للإنتهاء من الأعمال، وفى حال عدم الإلتزام بالمهلة لتنفيذ الأعمال يتم تنفيذ قرار السحب وتسييل خطاب الضمان مع أخذ تعهد على المستثمر بعدم الرجوع على المحافظة بأى مساءلة قانونية أو اللجوء لأى جهات قضائية مع سداد مبلغ 10 % من ثمن الأرض عند التخصيص و 10 آلاف جنيهاً أيهما أكبر مقابل أرجاء تنفيذ قرار السحب .

أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الإستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحى و كهرباء ، وذلك لضخ المزيد من الإستثمارات للمساهمة فى دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

حضر الاجتماع سعد الفرماوى السكرتير العام ، والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة ، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعميد محمد النجار مدير مديرية الإسكان ، والمحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس ، والمهندس عبدالله الغزالى رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، و مختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ،والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الإستثمار بالديوان العام ، وهانى السيد مدير الشئون القانونية بالمحافظة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.