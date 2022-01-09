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المشدد 5 سنوات لبائعي خضار وفاكهة بسبب حيازتهما سلاحا ناريا وطلقات في بنها

الأحد، 09 يناير 2022 04:50 م
المشدد 5 سنوات لبائعي خضار وفاكهة بسبب حيازتهما سلاحا ناريا وطلقات في بنها محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيها، لبائع خضروات، وآخر بائع فاكهة، لإحرازهما سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28342 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم كلى 2132 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "ف ش س"، بائع فاكهة، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، و"إ أ ا"، بائع خضراوات، مقيم مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، حازا واحرزا سلاحا ناريا "بندقية ألية"، مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها، كما حازوا وأحرزوا ذخائر تستخدم لذات السلاح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "ف ش س"، بائع فاكهة، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، و"إ أ ا"، بائع خضراوات، مقيم مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزتهما سلاحا ناريا "بندقية ألية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبإحالة المتهمين للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.


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