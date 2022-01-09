الكرملين: بوتين يشارك غدا بقمة عبر الفيديو لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعى

وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن موعد قمة زعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستجري في 10 يناير، منوها بأنها ستكون بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.



وكانت حكومة أرمينيا أعلنت أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تخطط لعقد مؤتمر بالفيديو غدا الاثنين، ويخطط القادة لمناقشة الوضع في كازاخستان.



وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قد وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد، جراء أحداث العنف غير المسبوقة التي شهدتها بلاده وانتشار المسلحين و"المجموعات الإرهابية" فيها.



وأرسل أعضاء المنظمة قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان، من روسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان.



وتتمثل مهام هذه القوات في حماية المباني الإدارية والدبلوماسية ومساعدة الجيش المحلي في الحفاظ على القانون والنظام، إذ تجري القوات الأمنية الكازاخية عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في البلاد لبسط الاستقرار والأمن.



ويرأس رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي هذا العام.