"الغميضة وطاق طاق طاقية" أشهر الألعاب الشعبية بالسعودية.. صور

إيمان حنا

"الغميضة".."طاق طاق طاقية "و"بطيخ بطيخ"..وغيرها من الألعاب الشعبية التراثية اشتهرت بها المملكة العربية السعودية، ربما أعادتها للذاكرة أحياء منطقة جازان التى فى المملكة والتى تشهد حالة من الحراك الثقافى والفنى، ضمن فعاليات شتاء جازان 2022.

فكان للأحياء القديمة بمنطقة جازان، هذا العام، النصيبُ الأكبر من فعاليات شتاء 2020؛ وشهدت تواجد العشرات من الشباب والفتيات المبدعين فى عدة مجالات؛ لتهيئتها وتجهيزها احتفالًا بالمهرجان؛ وتم رسم عشرات الجداريات، بالإضافة إلى تهيئة عدد من المواقع الشعبية لاستقبال زوار الشتاء.

أحياء"جازان" القديمة



تتمتع منطقة جازان فى هذه الأيام بجوِّها المعتدل، الذى يميزها فى هذه الفترة من العام عن باقى مناطق المملكة، وعادة ما تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار، وكذلك السياح من مختلف المناطق، ويعود ذلك لتمييز المنطقة بمواقع طبيعية متعددة، وخاصة السواحل ذات الطبيعة الجميلة والأودية المعروفة بخضرتها.

ويشهد المهرجان فى نسخته للعام الحالى، تنوعًا فى الفعاليات، إضافة إلى استحداث عدد من المواقع يشارك فيها كأول مرة من تاريخ المهرجان، وهى وسط البلد، والقلعة الدوسرية وجبال القهر بمحافظة الريث وجزر فرسان.



جازان

ويسجل المهرجان مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام فى مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

ويرعى أمير منطقة جازان وسمو نائبه هذا الحدث السياحى الذى يشهد خلال العام الحالى تنوعًا فى الفعاليات لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

الألعاب الشعبية



ضمن فعاليات "جازان" إعادة إحياء الألعاب الشعبية التى طالما اشتهرت بها المملكة من أبرز تلك اللعبات، من أكثر تلك اللعبات شهرة "طاق طاق طاقية"، وهى الأغنية التى تغنى بها الكينج محمد منير، وتكون طريقتها بأن يجتمع عدد 10 أو 7 أشخاص ويشكلون دائرة، وخارج الدائرة يحمل واحدًا منهم "طاقية" ويدور حولهم مرددًا "طاق طاق طاقية" ويرددون وراءه "رن رن.. ياجرس"، ثم يضع الطاقية خلف ظهر أحدهم، وحين ينتهى يتحسس الأطفال خلفهم والذى يجد الطاقية خلفه، يلحق خلف من وضعها، ويستمرون فى الركض حتى يتمكن الملحوق من الجلوس فى مكان من يحمل الطاقية، ثم يكملون اللعبة من جديد.

طاق طاق طاقية

"الغميضة"

"الغميضة" يتم فيها ربط عين أحد الأشخاص، لمنعه من الرؤية، ثم يبدأ في البحث عن بقية الأشخاص من حوله، الذين سيتعمدون اصدار أصوات حركية لإرباك حركته، وإن تمكن من القبض على أحدهم سيجعله يحل محله في اللعبة.



الغميضة

"بطيخ بطيخ"

فى هذه اللعبة يمسك والد الطفل بكف ابنه فينشرها ويمسح عليها فى كل مرة يقول فيها: "بطيخ... بطيخ... ذنيب الذيخ" وعندما يمسح بيده راحة كف ابنه وهو يكرر الكلمات السابقة يبدأ بأصابع يد طفله يطويها (مبتدئاً بالخنصر ويقول:

هذى خنيصر هذى بنيصر

وهذى عيداء الطويلة وهذى عوجاء طويلة

وهذى ملحسة القدحان وهذى مقصعة القمل والصيبان

ويكون بذلك طوى أصابع كف ابنه الخمسة ثم يطوى الأب أصابع كفه هو إلا السبابة والوسطى من أصابعه ويمثل بهما أن رجلاً أو وحشاً يمشى حيث يقوم بتمثيل هيئة المشى بالإصبعين مبتدئاً من كف طفله رويداً رويداً وهو يقول: "يا من عيّن الطليان؟ يا من عيَّن الطليان" وهى الغنم، إلى أن يأتى بثنية يد الطفل فكأنه يقف مشدوهاً "هاه... هذا مراحهن ومرباضهن" ويواصل نداءه: "يا من عيّن الطليان..."؟ إلى أن ينتهى بإبط طفله ليقوم بدغدغته حتى يشبعه ضحكاً.

"المدود"



هى لعبة جماعية لمن هم فى سن 12 وما دون، تشتهر فى المنطقة الشرقية وطريقة لعبها أن البنات يتقمصن شخصيات لدمى يصنعونها من مواد كالعظام، ريش الطيور، أعواد خشبية صغيرة، قماش، خيوط، خرز، وكرتون. وقد تكون الدمية على هيئة رجل أو امرأة.. إذا كانت على هيئة رجل فيرتدى الثوب والغترة والعقال والبشت، أما إذا كانت امرأة فترتدى البخنق ومواد الزينة. وتختار كل شخصية اسمًا معينا من أسماء الجدات أو الآباء أو الأمهات. وبعدها تبدأ اللاعبات بمحاكاة الشخصيات حركة وصوتا وأسلوبًا.