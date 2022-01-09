السيطرة على حريق شقة سكنية فى الوراق دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.