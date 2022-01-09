السجن 15 سنة لفلاح قتل زوجته بعد وصلة تعذيب 12 ساعة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 15 سنة على فلاح متهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب لمدة 12 ساعة من أجل الحصول على أموال منها.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار إيهاب حسن نور الدين، والمستشار أحمد عبد العظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبد الحميد الألفى، وأحمد مجر، وطارق عبداللطيف، على المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب .

وترجع احداث القضية بعد أن تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بوصول سيدة جثة هامدة وبها إصابات متفرقة من بالجسد.

وانتقل ضباط مباحث مركز نبروه وتبين أن الجثة لسيدة تدعى نوسة محمد زكى مكاوى 30 سنة ربة منزل وبها إصابات مختلفة بالرأس والجسد وأنها متوفية منذ فترة، وأكد الأطباء أن الذي أحضرها زوجها ويدعى السيد ع م ، 36 سنة فلاح، مدعيا اصابتها في حادث انقلاب تروسيكل.

وكشفت تحريات المباحث إلى قيامه بالتورط فى تعذيبها ، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة بعد 12 ساعة من حفلة تعذيب ، لمطالبته لها بإقراضه مبلغ مالي بحوزته ، ورفضت لقيامه بتناول المخدرات ، فقام بتعذيبها ، وبعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة ، ادعي بإصابتها خلال حادث ، على الطريق أثناء شراء خضار لبيعه فى السوق.

وتبين اختلاق هذا الواقعة، وليس له اساس من الصحة، وتبين تورطه فى قتلها.