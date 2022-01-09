الخارجية الروسية: المفاوضات مع أمريكا تبدأ اليوم على نطاق ضيق

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجولة الأولى من المفاوضات الروسية - الأمريكية حول الضمانات الأمنية في جنيف ستجري مساء اليوم على نطاق ضيق.



وقالت زاخاروفا - في تصريح لقناة (روسيا 1) - "اليوم هبطت في جنيف طائرة وعلى متنها مع دبلوماسيينا وعسكريينا، ومن المخطط أن يجرون مساء اليوم الجولة الأولى من المفاوضات مع الأمريكيين على نطاق ضيق حول القضايا الأمنية".



وأضافت: "سيستمر هذا العمل غدا بشكل موسع. وبالتالي سيكرسون اليومين (أي 9 و10 يناير الجاري) لعملية المفاوضات".



وأشارت الدبلوماسية الروسية أن روسيا تذهب إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية بأفكار عملية.



كانت روسيا قد طلبت ضمانات بألا يوسع حلف الأطلسي حدوده إلى أوكرانيا أو ينشر قوات أو أسلحة هناك على الرغم من تطلع كييف للانضمام إلى الحلف وشكواها من حشد قوات روسية قرب حدودها في تهديد بغزو أراضيها.



وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.



وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.



وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.