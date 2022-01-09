الحزن يخيم على مركز اهناسيا بعد وفاة 5 فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى

بنى سويف هانى فتحى

سادت حالة من الحزن الشديد قرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا ببنى سويف، عقب وصول خبر وفاة 5 من أهالى القرية، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع نقل تريلا، قبل كمين الروس بالطريق الصحراوى الغربي.

وأكد محمد احمد من أهالى قرية شاويش، أن الضحايا الخمسة خرجوا من القرية عقب ادائهم صلاة فجر، اليوم الاحد، أستقلوا سيارة ميكروباص متوجهين إلى عملهم بالقاهرة،.

وشهد الطريق الصحراوى الغربي، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل "تريلا" بالطريق الصحراوى الغربى قبل كمين الروس بدائرة محافظة الفيوم، نتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين، نقلتهم 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم إلى مستشفى الفيوم العام.

تم إيداع جثث الضحايا الخمسة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وهم: عبده سالم محمد سالم 47 سنة، واحمد محمد راضى 25 سنة، ومصطفى محمود نادى 47 سنة، وعرفة عبد الحليم عبد العزيز 45 سنة، وجمال محمد عبد الحكيم 47 سنة، جميعهم يقيمون قرية شاويش بمركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف.

والمصابون 8 أشخاص وهم : أيمن سيد محمد 49 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى وإصابة بالعمود الفقري، وسعد سيد سعودى 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات، وأحمد سعد محمد 40 سنة، مصاباً بكدمه بالصدر، ومحمد فوزى فهمى 45 سنة، مصاباً بكسور مضاعفة بالساقين، ومحمد أحمد قرنى 55 سنة، مصاباً باشتباه إصابة بالضلوع، وعادل أحمد عبد التواب 39 سنة، مصاباً باشتباه الارتجاج وكدمات، ورمضان عيد عبد العظيم 54 سنة، مصاباً باشتباه بالارتجاج، وجمعه فوزى مصطفى 50 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات الصدرية وجميعهم مقيمون بمحافظتى بنى سويف والفيوم.