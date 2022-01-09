اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يناير 2022 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية أحباب الصحابة الخيرية بالقليوبية

الأحد، 09 يناير 2022 04:21 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية أحباب الصحابة الخيرية بالقليوبية الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 6 قرار الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بمحافظة القليوبية، قرار قيد جمعية أحباب الصحابة الخيرية.

ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقرر قيد جمعية أحباب الصحابة الخيرية، طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

ويعد ميدان عمل الجمعية، تقديم المساعدات الاجتماعية المتمثلة فى توفير سيارة نقل ودفن الموتى، وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام، وتؤول أموال الجمعية عند الحل طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية).

 

IMG_8382
 

 


الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

قرار قيد جمعية

جمعيات

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة